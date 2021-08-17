МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июле опустился на 0,2% по сравнению с июнем, считают опрошенные порталом DailyFx аналитики. Названы причины расследования США о рыночности российской экономики

Соответствующие данные будут опубликованы в пресс-релизе американского министерства торговли во вторник, 17 августа, в 15.30 мск. В июне месячный рост составлял 0,6%.

В 9.00 мск Бюро национальной статистики (ONS) опубликует данные по безработице в Великобритании за апрель-июнь. Ожидается, что показатель в отчетном периоде остался на уровне марта-мая в 4,8%.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует вторую оценку по ВВП еврозоны во втором квартале. Аналитики полагают, что рост составил 13,7% в годовом выражении, как предполагала первая оценка. В первом квартале снижение составляло 1,3%.

В 16.15 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные по промпроизводству в стране в июле. Согласно прогнозам аналитиков, в месячном выражении показатель поднялся на 0,5% после увеличения на 0,4% месяцем ранее.