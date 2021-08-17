МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Правительство Германии приостановило экономическую помощь Афганистану, сообщило агентство DPA со ссылкой на министра экономического развития Герда Мюллера. Аэропорт Кабула будет открыт для гражданских лиц в субботу

"После фактического прихода к власти военно-исламистского движения "Талибан"* правительство ФРГ прекратило государственную помощь в сфере развития для страны", — сообщило агентство.

Ранее о том, что Германия прекратит финансовую помощь Афганистану, если движение "Талибан"* захватит власть в стране, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По словам министра, Германия ежегодно выделяет Афганистану около 34 миллионов евро.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.

* Террористическая организация, запрещенная в России