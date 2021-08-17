МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июле снизился на 1,1% по сравнению с июнем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Безработица в Великобритании в апреле-июне неожиданно изменилась

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ ожидали снижения лишь на 0,3% в месячном выражении.

Динамика июня при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда выросли на 0,7%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.

Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в июле снизился на 0,4% к июню. Показатель июня был пересмотрен: теперь рост оценивается в 1,6% вместо 1,3%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.