Розничные продажи в США в июле упали хуже прогноза
Розничные продажи в США в июле упали на 1,1%
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июле снизился на 1,1% по сравнению с июнем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ ожидали снижения лишь на 0,3% в месячном выражении.
Динамика июня при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда выросли на 0,7%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее.
Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в июле снизился на 0,4% к июню. Показатель июня был пересмотрен: теперь рост оценивается в 1,6% вместо 1,3%.
Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.
https://1prime.ru/world/20210817/834470247.html
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