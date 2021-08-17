МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Финляндия приостанавливает сотрудничество в целях развития с Афганистаном, сообщает финский МИД. Германия прекратила оказывать экономическую помощь Афганистану

В ноябре 2020 года Финляндия провела в Женеве международную конференцию по Афганистану, участники которой собрали 3 миллиарда долларов на помощь этой стране в ближайший год и обязались в последующие три года выделять такую же сумму.

"Финляндия приостанавливает сотрудничество в области развития с Афганистаном… Потребность в помощи сохраняется, но условия ее оказания изменились", — сообщает МИД.

До этого решения Финляндия тратила на гуманитарную помощь Кабулу, поддержку работы международных организаций и разминирование в Афганистане около 30 миллионов евро в год.

"Нам нужно следить за развитием ситуации. Благодаря долгосрочной поддержке Финляндии и международного сообщества в Афганистане сейчас больше образованных и более здоровых граждан, чем если бы мы не осуществляли сотрудничество в целях развития в этой стране. Это никуда не денется. Наша цель вместе с международными партнерами — защитить достигнутые результаты. Финляндия требует, чтобы партнеры уважали права человека", — заявил министр по развитию сотрудничества и внешней торговли Вилле Скиннари, цитата приводится в сообщении.

Финский МИД напомнил, что наиболее значительный прогресс в Афганистане был достигнут за последние годы, особенно в секторах образования и здравоохранения. Положение женщин и детей в Афганистане улучшилось: материнская и детская смертность сократилась вдвое, миллионы девочек пошли в школу. Кроме того, расширилась свобода выражения мнений и улучшились условия для работы частного сектора, уточняется в сообщении.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.

* Террористическая организация, запрещенная в России