МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Украинская гривна за 25 лет своего существования ослабла в 15 раз к доллару, а с момента провозглашения независимости страны в 1991 году её национальная валюта подешевела в 90 тысяч раз, подсчитал для РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. На Украине сочли бессмысленным построение демократии

Украина официально стала независимой 24 августа 1991 года. До 1996 года в стране использовались советские рубли и заменявшие их из-за нехватки наличных так называемые купоны. Постепенно их курс стал снижаться по отношению к рублю, и после российской денежной реформы 1993 года хождение советских рублей на Украине было прекращено, их окончательно заменили украинские рубли.

"С 1992 по 1996 годы они обесценились почти в 1000 раз к твердым валютам (доллар, немецкая марка), после чего была введена украинская гривна и проведена денежная реформа с обменом 100 тысяч украинских рублей на одну гривну", — напомнил Бабин.

Однако эта денежная реформа не спасла украинскую валюту от дальнейшего ослабления, сейчас один доллар стоит около 27 гривен, а если считать, что рыночный курс доллара в 1991 году составлял 30 советских рублей, то украинская валюта подешевела приблизительно в 90 тысяч раз, подсчитал эксперт.

"Однако учитывая, что гривна была введена только в 1996 году и ее официальный курс на старте составлял 1,8 за один доллар, то с тех пор национальная валюта Украины обесценилась в 15 раз", — заключил он.