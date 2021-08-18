Эксперт: украинская гривна с момента появления ослабла в 15 раз к доллару
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Украинская гривна за 25 лет своего существования ослабла в 15 раз к доллару, а с момента провозглашения независимости страны в 1991 году её национальная валюта подешевела в 90 тысяч раз, подсчитал для РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
Украина официально стала независимой 24 августа 1991 года. До 1996 года в стране использовались советские рубли и заменявшие их из-за нехватки наличных так называемые купоны. Постепенно их курс стал снижаться по отношению к рублю, и после российской денежной реформы 1993 года хождение советских рублей на Украине было прекращено, их окончательно заменили украинские рубли.
"С 1992 по 1996 годы они обесценились почти в 1000 раз к твердым валютам (доллар, немецкая марка), после чего была введена украинская гривна и проведена денежная реформа с обменом 100 тысяч украинских рублей на одну гривну", — напомнил Бабин.
Однако эта денежная реформа не спасла украинскую валюту от дальнейшего ослабления, сейчас один доллар стоит около 27 гривен, а если считать, что рыночный курс доллара в 1991 году составлял 30 советских рублей, то украинская валюта подешевела приблизительно в 90 тысяч раз, подсчитал эксперт.
"Однако учитывая, что гривна была введена только в 1996 году и ее официальный курс на старте составлял 1,8 за один доллар, то с тех пор национальная валюта Украины обесценилась в 15 раз", — заключил он.
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