МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива (включает пивоваренную компанию "Балтика"), приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2021 года выросла на 6% в годовом выражении и достигла 3,027 миллиарда датских крон (479,6 миллиона долларов), следует из финансовой отчетности компании. "М.Видео-Эльдорадо" в первом полугодии увеличила прибыль на 18%

Разводненная прибыль на акцию за шесть месяцев составила 20,9 кроны (3,3 доллара) против прибыли в 19,4 кроны (3,07 доллара) годом ранее. Выручка Carlsberg за полугодие выросла на 9,9% в годовом выражении, до 31,687 миллиарда крон (5,02 миллиарда долларов). Органический рост продаж за полугодие составил 9,6%, а во втором квартале — 14,3%.

Операционная прибыль за полугодие составила 5,111 миллиарда крон (809,9 миллиона долларов), что на 10,7% выше показатели годичной давности. Органический рост операционной прибыли составил 15,6%.

"На российском рынке со слабым спросом наши объемы (продаж — ред.) выросли в среднем на 4-6%. Конкурентная среда оставалась сложной", — подчеркивает компания.

Компания отмечает, что пандемия COVID-19 продолжает влиять на показатели бизнеса, а волатильность и неопределенность рынка остаются высокими. Однако в свете хороших результатов за первое полугодие и в начале третьего квартала Carlsberg улучшила прогноз по прибыли на 2021 год и ждет органического роста операционной прибыли в пределах 8-11% (ранее — на 5-10%).

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании пивоваренная компания, сегодня занимает лидирующие позиции на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика" и другие. Продукция продается более чем в 150 странах. Частью Carlsberg Group является крупнейший производитель пива в России "Балтика".