МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудил ситуацию в Афганистане с лидерами Германии, Дании и Великобритании, сообщил телеканал Geo TV. EASA рекомендует не выполнять полеты над Афганистаном

"Премьер сказал им, что, хотя Пакистан обращается ко всем афганским лидерам, международное сообщество также должно оставаться вовлеченным, особенно для экономической поддержки народа Афганистана. Он выразил эти взгляды во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которые позвонили ему по телефону, чтобы обменяться мнениями по кризису в Афганистане", — отмечает телеканал.

В ходе разговоров Хан подчеркнул, что безопасность, а также защита прав всех афганцев имеют решающее значение.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.

* Террористическая организация, запрещенная в России