МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. КНР в рамках возможностей будет помогать в экономическом восстановлении Афганистана, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Премьер Пакистана призвал Европу поддержать Афганистан

Ранее представитель "Талибана"* Сухейл Шахин заявил, что другие страны обязаны помочь восстановить Афганистан.

"Китай в рамках возможностей будет помогать в социально-экономическом восстановлении Афганистана", — заявил дипломат.

Он также добавил, что Китай всегда придерживался дружественной политики в отношении всего афганского народа, это никогда не изменится.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

* Террористическая организация, запрещенная в России