КНР в рамках возможностей будет помогать в экономическом восстановлении Афганистана
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. КНР в рамках возможностей будет помогать в экономическом восстановлении Афганистана, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее представитель "Талибана"* Сухейл Шахин заявил, что другие страны обязаны помочь восстановить Афганистан.
"Китай в рамках возможностей будет помогать в социально-экономическом восстановлении Афганистана", — заявил дипломат.
Он также добавил, что Китай всегда придерживался дружественной политики в отношении всего афганского народа, это никогда не изменится.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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