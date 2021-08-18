МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Великобритания удвоит гуманитарную помощь Афганистану, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон. EASA рекомендует не выполнять полеты над Афганистаном

"Мы будем поддерживать международное сообщество в доставке гуманитарной помощи Афганистану, в том числе за счет удвоения количества гуманитарной помощи в целях развития, которую мы выделяем Афганистану в этом году", — сказал премьер, выступая в парламенте. Он напомнил, что объем гуманитарной помощи с немедленным вступлением в силу составляет 286 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, Британия запускает новую схему переселения беженцев из Афганистана, предусматривающую предоставление убежища 20 тысячам афганских беженцев, спасающимся от радикального движения "Талибан"*. В первый год программы правительство Великобритании планирует переселить пять тысяч беженцев.

"В совокупности мы направим почти полмиллиарда фунтов стерлингов на гуманитарную поддержку афганского народа", — сказал Джонсон.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

* Террористическая организация, запрещенная в России