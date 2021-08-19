МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены на Украине с момента провозглашения независимости выросли в 2,77 миллиона раз в основном из-за гиперинфляции в начале 1990-х годов, подсчитал для РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

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Украина официально стала независимой 24 августа 1991 года. В этом году страна празднует 30-ю годовщину независимости.

"Потребительские цены на Украине с 1991 года выросли в 2,77 миллиона раз. В основном из-за гиперинфляции 1991-1995 годов", — сообщил эксперт.

Он напомнил, что максимальная инфляция в стране была зафиксирована в 1993 году, когда индекс потребительских цен составил 10 256%, в результате чего цены в стране за год выросли более чем в 100 раз.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост потребительских цен в стране в годовом измерении по итогам июля 2021 года ускорился до 10,2% с 9,5%.