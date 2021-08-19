МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основатель Amazon Джефф Безос вновь занял первое место в списке богатейших людей мира после того, как в июле уступил лидирующую позицию президенту группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно, следует из данных счетчика Forbes Real-Time. Безос снова опустился на второе место в списке миллиардеров Forbes

По данным счетчика Forbes, состояние Безоса за сутки снизилось на 2,1 миллиарда долларов, до 185,9 миллиарда.

Арно же потерял 19,1 миллиарда долларов, и его состояние "похудело" до 175,8 миллиарда. Теперь он занимает третью строчку в списке, на втором месте — основатель Tesla Илон Маск, богатство которого выросло на 5,2 миллиарда и составляет 180,5 миллиарда долларов. Четвертую и пятую позиции по-прежнему занимают Билл Гейтс и Марк Цукерберг.

В июле Безос опустился с первой строчки списка, уступив ее Арно. До этого Безос ненадолго опускался на второе место в мае.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. В июле текущего года Безос покинул пост генерального директора компании. Помимо США, Amazon работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.