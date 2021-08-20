Испания запретила российским военным кораблям стоянку в африканском порту
СМИ сообщили. что МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки, сообщает газета Pais.
По данным издания, российская сторона запрашивала разрешение для стоянки в Сеуте с 18 по 20 августа для большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай".
Отмечается, что испанское минобороны не видело никаких препятствий для выдачи разрешения, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода. Издание полагает, что министерство таким образом хотело избежать какой-либо конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей. Не получив ответа, внешнеполитическое ведомство Испании отклонило заявку, пишет газета.
В материале говорится о политическом характере этого решения, на которое в первую очередь оказала влияние позиция Мадрида как будущего организатора саммита НАТО весной 2022 года.
В начале 2017 года Испания не пустила в Сеуту следовавшую в Сирию российскую авианосную группу во главе с тяжелым авианесущим крейсером (ТАВКР) "Адмирал Кузнецов". Тогда, по сообщению Минобороны РФ, испанская сторона дала понять, что из-за давления на нее со стороны США и НАТО заход российских кораблей в Сеуту нецелесообразен.
https://1prime.ru/world/20210820/834488798.html
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