МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель не сильно скажется на стоимости акций "Газпрома" и курсе рубля, полагает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Зеленский высказался о соглашении между США и ФРГ по "Северному потоку-2"

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу в Москве переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая планирует покинуть политику после выборов в бундестаг в сентябре. После визита в Москву Меркель 22 августа отправится на Украину.

"Большого влияния на курс рубля и котировки акций "Газпрома" визит Меркель не окажет, это прощальный визит, и дальнейшую политику Германии в отношении России будут определять другие люди", — говорит Суверов.

Однако Меркель оказала влияние на завершение строительства газопровода "Северный поток 2", что уже помогло "Газпрому" не потерять деньги, потраченные на проект, отмечает эксперт.

"Для российского валютного рынка также позитивно сохранение контактов на высшем уровне между РФ и западными лидерами, что снижает вероятность новых антироссийских санкций. Поэтому определённую психологическую поддержку рублю визит Меркель все же окажет", — резюмирует Суверов.