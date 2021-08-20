МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Потери российской экономики от лишения ее рыночного статуса в США могут достигать 100 миллионов долларов в год, заявил РИА Новости глава макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. Стало известно, на сколько сократились иностранные инвестиции в Россию

Североамериканский минторг в понедельник сообщил, что США начали расследование в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу в вопросах применения антидемпиноговых пошлин.

"В принципе это техническая вещь. Однако такой шаг (изменение статуса — ред.) может иметь серьезные последствия для российской экономики и еще больше усилить политическую напряженность между двумя странами", — сказал Дембик.

Если Россия будет обозначена как "нерыночная экономика", то сильнее всего, вероятно, пострадает российский промышленный экспорт. Кроме того, это плохо скажется и на конкурентоспособности российской экономики, отметил он.

"По нашим приблизительным оценкам, это может привести к убыткам для российской экономики в размере около 75–100 миллионов долларов в год", — сказал эксперт.

Если это решение будет принято, Россия присоединится к другим 11 странам, которые относятся к категории "нерыночных экономик", среди которых Вьетнам и Китай, добавил Дембик.