Экономика России потеряет $100 миллионов в год от лишения ее рыночного статуса в США - эксперт
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Потери российской экономики от лишения ее рыночного статуса в США могут достигать 100 миллионов долларов в год, заявил РИА Новости глава макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.
Североамериканский минторг в понедельник сообщил, что США начали расследование в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу в вопросах применения антидемпиноговых пошлин.
"В принципе это техническая вещь. Однако такой шаг (изменение статуса — ред.) может иметь серьезные последствия для российской экономики и еще больше усилить политическую напряженность между двумя странами", — сказал Дембик.
Если Россия будет обозначена как "нерыночная экономика", то сильнее всего, вероятно, пострадает российский промышленный экспорт. Кроме того, это плохо скажется и на конкурентоспособности российской экономики, отметил он.
"По нашим приблизительным оценкам, это может привести к убыткам для российской экономики в размере около 75–100 миллионов долларов в год", — сказал эксперт.
Если это решение будет принято, Россия присоединится к другим 11 странам, которые относятся к категории "нерыночных экономик", среди которых Вьетнам и Китай, добавил Дембик.
https://1prime.ru/world/20210820/834490260.html