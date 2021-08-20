МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин надеется, что после смены правительства Германии объем и качество экономического сотрудничества между РФ и ФРГ сохранятся.

"В целом объем, качество нашего взаимоотношения кардинально изменились, конечно, в лучшую сторону. Я хочу выразить надежду на то, что и после выборов, смены правительства эта тенденция будет сохранена", — сказал он на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров. Цены на газ в Европе замедлили рост

Помимо этого, Путин заявил, что Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС.

"Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины, но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме, а для этого мы должны получить ответ от наших европейских партнеров — сколько же они готовы у нас закупать, это же очевидная вещь. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе", — сказал Путин.

По его словам, с учетом зеленой повестки, которая осуществляется сейчас в Европе, "стоит вопрос — а будут ли у нас вообще закупать газ и сколько".

"Это предмет для обсуждения. В любом случае — это вопрос чисто коммерческого характера. Мы не только готовы это обсуждать, мы реально готовы к этому идти. Особенно это касается поставок в южную Европу", — отметил президент.