МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Россия включила в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, глав МИД Украины Дмитрия Кулебу и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Посол Антонов прокомментировал новые санкции США

"Перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры:…Данилов Алексей Мячеславович,…Кулеба Дмитрий Иванович", — говорится в документе.

Согласно постановлению, на данный момент в санкционном списке фигурируют 922 человека. Ранее — в декабре 2020 года — там были указаны 849 фамилий. В первоначальном варианте в ноябре 2018 года их было 322.