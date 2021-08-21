МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель — пример прямого конструктивного диалога двух стран, имеющих противоречия, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Меркель раскрыла детали встречи с Путиным

"Встреча президента России Владимира Путина и уходящей с поста канцлера Германии Ангелы Меркель останется в истории российско-германских отношений как пример очень прямого разговора стран, имеющих противоречия, но умеющих вести конструктивный диалог", — подчеркнул Железняк.

Политик отметил, что обе страны сходятся по ключевым вопросам мировой повестки.

"Важно, что по ряду ключевых вопросов у России и Германии есть взаимопонимание. Это касается двусторонних отношений и комплекса международных проблем. Много времени лидеры уделили обсуждению напряженной ситуации в регионе Ближнего Востока. Россия и Германия обеспокоены обстановкой в Афганистане, следят за развитием ситуации в Ливии, Сирии, вокруг иранской ядерной программы. Вопросы террористической угрозы и новой волны беженцев также беспокоят лидеров наших стран", — добавил он.

Россия готова к сотрудничеству и с новым руководством Германии по этим вопросам, несмотря на то, что различие в политических подходах "вносит определенное напряжение в двусторонние отношения", отметил парламентарий. "В этом направлении Россия готова продолжить конструктивное взаимодействие и с новым руководством Германии", — заключил Железняк.