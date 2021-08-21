МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Американская корпорация Intel заплатила во Вьетнаме $6,1 миллиона из-за борьбы с пандемией коронавируса в этой стране, пишет Bloomberg.

За месяц соблюдения жестких коронавирусных ограничений на местных предприятиях компании было потрачено $6,1 миллиона.

Как рассказал изданию глава отдела внешних связей Intel во Вьетнаме и Малайзии Хо Тхи Тху Юйена, эти деньги потратили на размещение работников компании в отелях и на организацию ежедневного тестирования на коронавирус как для сотрудников самого завода, так и для поставщиков.

Вьетнамский завод Intel находится в технологическом парке в Хошимине. Здесь недавно произошла самая сильная с начала пандемии во Вьетнаме вспышка коронавируса. Для того, чтобы сдержать распространение вируса, власти Хошимина поставили производителей продукции мировых брендов перед выбором:

либо соблюдать жесткие ограничения (в том числе поселить сотрудников рядом с работой),



либо временно приостановить работу заводов.



Этот выбор оказался одинаково невыгодным и для фабрик, и для правительства Вьетнама. Власти страны пытаются одновременно побороть COVID и защитить зависимую от экспорта экономику.