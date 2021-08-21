МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Две крупнейшие металлургические корпорации Китая — Ben Gang Group Corporation и Ansteel — решили объединиться в одну структуру за счет слияния. Как пишет агентство "Синьхуа", это необходимо для того, чтобы стать третьим в мире по величине сталелитейным производителем.

Подписанное представителями двух компаний соглашение предполагает объединение двух корпораций и их реорганизацию.

Владельцем Ben Gang выступает в настоящее время Комитет по управлению госимуществом провинции Ляонин (Китай). Эта структура в рамках соглашения безвозмездно передаст свой пакет акций (51%). Это сделает Ben Gang дочерним предприятием Ansteel.

"Благодаря данной реорганизации мы осуществим интегрированное использование ресурсов и координированное развитие в таких сферах, как научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, закупка и сбыт, и тем самым внесем свой вклад в возрождение Ляонина и северо-восточной части страны в целом", — прокомментировал решение председатель правления Ansteel Тань Чэнсюй.