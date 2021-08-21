МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Китайское издание Sohu обратило внимание на букет цветов, подаренный российским президентом Владимиром Путиным накануне канцлеру Германии Ангеле Меркель. Это произошло в пятницу вечером, перед двусторонними переговорами в Москве.

По мнению китайских СМИ, традиция российского президента дарить женщинам цветы на официальных мероприятиях, вероятно, может рассказать о чертах его характера.

По мнению журналистов, этот жест раскрывает Путина как твердого и вежливого человека. Ему которому "присуща романтика".

"Эмоциональный интеллект дополняет его высокий IQ", — отмечается в статье китайского издания.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель накануне, 20 августа, посетила Россию с последним визитом в этом статусе.

В пятницу она встретилась с Путиным, а в воскресенье — 22 августа — отправится на Украину, в Киев.