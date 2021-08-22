КИЕВ, 22 авг — ПРАЙМ. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель началась в Мариинском дворце в Киеве, сообщила пресс-служба офиса главы государства. Меркель раскрыла детали встречи с Путиным

Меркель прибыла в Киев в воскресенье с официальным однодневным визитом.

"В Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится на Украине с визитом. Глава государства поприветствовал гостью на крыльце дворца. Состоялось представление делегаций", — сообщила пресс-служба в Telegram.

В офисе президента отметили, что после переговоров в формате один на один предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате.