КАИР, 23 авг — ПРАЙМ. Российская делегация в следующую субботу посетит Экономическую зону Суэцкого канала, на территории которой находится российская промышленная зона (РПЗ), сообщил РИА Новости информированный источник в администрации египетской компании. Украина ввела санкции против "Ростелекома" и ряда российских СМИ

По данным собеседника агентства, российская делегация обсудит со своими египетскими партнерами инвестиционные возможности сотрудничества между Москвой и Каиром после достижения соглашения между двумя странами о расширении территории РПЗ, которая, помимо участка в Восточном Порт-Саиде, будет включать в себя еще площадку в районе порта Айн-ас-Сохны.

"Делегация встретится с главой Управления экономической зоны Суэцкого канала Яхьей Заки, а также с рядом официальных египетских лиц и совершит поездку по Экономической зоне Суэцкого канала для определения возможностей и условий для инвестиций", — рассказал источник.

Ранее администрация экономической зоны сообщила, что площадь РПЗ расширена, теперь она включает участок в порту Айн-ас-Сохна.

Ранее глава администрации Экономической зоны Суэцкого канала Яхья Заки заявил, что работа над проектом начнется в конце года сразу после подписания контракта об основании управляющей компании РПЗ. Предполагается, что на первом этапе проект начнут разрабатывать на территории в 100 гектаров к востоку от Порт-Саида и на 50 гектарах в Айн-ас-Сохне.

Межправительственное соглашение между Россией и Египтом о создании российской промзоны в районе Суэцкого канала в Египте было подписано 23 мая 2018 года. Управляющая компания РПЗ сможет 50 лет арендовать участок в районе кластера "Порт-Саид Восточный". РЭЦ с российской стороны реализует соглашение и участвует в создании УК. Российские компании для деятельности в РПЗ будут регистрировать свои дочерние фирмы в организационно-правовой форме по местному законодательству.