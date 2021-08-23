МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. У России нет цели создать альтернативную SWIFT систему как можно скорее, приблизительных сроков завершения работы нет, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Эксперт объяснил, почему за вами следят в магазинах

Ранее Биричевский в беседе с агентством заявил, что Россия начала работу по созданию аналога SWIFT.

"Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно", — сказал дипломат.

Отвечая на вопрос, есть ли уже приблизительная дата завершения работы, он ответил отрицательно.

"Нет. И ориентира даже целевого нет. Мы работаем с партнерами. С кем-то процесс более продвинутый, с кем-то только начались переговоры. Поэтому мы будем планомерно продолжать это делать. Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или через два она закончится", — пояснил Биричевский.

Дипломат также подчеркнул, что угрозы отключения России от системы пока нет. Названы признаки "плохой" воды из-под крана

"Опасность отключения нас от SWIFT пока не просматривается. Я думаю, что гипотетическое отключение – мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют", — отметил дипломат.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. Рейтинговое агентство Moody's отмечало риски отключения РФ от международных платежных систем, хотя и указало, что считает это маловероятным.

Отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ. А постпред России при ЕС Владимир Чижов говорил РИА Новости, что РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков о возможном отключении от SWIFT, даже если это случится, то не станет катастрофой.

В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя система передачи финансовых сообщений.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 24 августа в 10.00.