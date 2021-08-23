ТАШКЕНТ, 23 авг — ПРАЙМ. Власти Узбекистана и России подписали дорожную карту по развитию логистических коридоров и созданию необходимой инфраструктуры для этого, сообщает в понедельник пресс-служба узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ). Россиян научили, как заработать деньги без трудоустройства по найму

По данным пресс-службы, вице-премьеры Узбекистана и РФ Сардор Умурзаков и Алексей Оверчук в Ташкенте обсудили широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества.

"По итогам встречи была подписана дорожная карта по реализации меморандума о взаимопонимании в области развития логистических коридоров", — говорится в сообщении на сайте МИВТ. Документом обозначены первоочередные меры по созданию необходимой инфраструктуры и организации соответствующего логистического сервиса.

По данным ведомства, стороны определили формат двустороннего взаимодействия по совершенствованию таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур, упрощению порядка перемещения товаров между двумя странами, развития взаимодействия между государственными органами двух стран в сфере цифровизации.

Дорожная карта также содержит в себе конкретные практические меры по реализации инфраструктурных проектов, в частности – по созданию агрологистических и оптово-распределительных центров, добавили в пресс-службе. В частности, организация регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зелёного коридора", обеспечивающего максимальный срок доставки сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в РФ не превышающий пяти дней.

"Агроэкспресс" — специализированный сервис АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков. В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers.