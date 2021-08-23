МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Консультации Евросоюза и России в рамках ВТО по ограничениям на поставки госкомпаниям РФ товаров и услуг европейских компаний ориентировочно назначены на начало осени, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. "Роснефть" хочет добиться от ЕС признания российских квот на выброс CO2

"Россия от участия в таких консультациях никогда не отказывается. У партнеров свое мнение. У нас свое. Значит, мы будем как-то обмениваться, разъяснять друг другу наши позиции и прояснять различные аспекты сферы госзакупок в России. Насколько мне известно, консультации ориентировочно назначены на начало осени этого года, то есть на ближайшее время", — сказал дипломат.

Ранее ЕС запросил в рамках ВТО консультации с Россией по соответствующему вопросу. Евросоюз считает, что меры, относящиеся к деятельности определенных государственных структур, а также законы и нормативные акты, регулирующие эту деятельность, несовместимы с различными положениями Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, Генерального соглашения о торговле услугами и протокола о присоединении России к ВТО.

Девятнадцатого июля Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство в ВТО с Россией. ЕС оспаривает три меры России, которые кажутся несовместимыми с правилами ВТО, требующими от членов организации, среди прочего, недискриминационного отношения к иностранным и отечественным производителям товаров и услуг. Меркель ответила, когда Европа сможет обойтись без российского газа

Это включает дискриминационную оценку заявок на закупки, сообщила ранее ЕК. Еще один момент, на который указывала ЕК, это требования к российским компаниям, которые хотят закупать определенную машиностроительную продукцию за рубежом, получать специальное разрешение. Такое разрешение не нужно для закупки отечественной машиностроительной продукции.

Также отмечались требования к национальным квотам при закупках: около 250 товаров, включая автомобили, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, из которых до 90% должны быть отечественными товарами.

Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, пишет Еврокомиссия. Они направлены на замену использования иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством.

Москва постарается выйти с Брюсселем на разумные договоренности с ЕС по данному вопросу, добавил Дмитрий Биричевский.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 24 августа.