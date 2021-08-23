Консультации России и ЕС в рамках ВТО по ограничениям на поставки назначены на начало осени
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Консультации Евросоюза и России в рамках ВТО по ограничениям на поставки госкомпаниям РФ товаров и услуг европейских компаний ориентировочно назначены на начало осени, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Россия от участия в таких консультациях никогда не отказывается. У партнеров свое мнение. У нас свое. Значит, мы будем как-то обмениваться, разъяснять друг другу наши позиции и прояснять различные аспекты сферы госзакупок в России. Насколько мне известно, консультации ориентировочно назначены на начало осени этого года, то есть на ближайшее время", — сказал дипломат.
Ранее ЕС запросил в рамках ВТО консультации с Россией по соответствующему вопросу. Евросоюз считает, что меры, относящиеся к деятельности определенных государственных структур, а также законы и нормативные акты, регулирующие эту деятельность, несовместимы с различными положениями Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, Генерального соглашения о торговле услугами и протокола о присоединении России к ВТО.
Девятнадцатого июля Еврокомиссия от имени Евросоюза начала разбирательство в ВТО с Россией. ЕС оспаривает три меры России, которые кажутся несовместимыми с правилами ВТО, требующими от членов организации, среди прочего, недискриминационного отношения к иностранным и отечественным производителям товаров и услуг.
Это включает дискриминационную оценку заявок на закупки, сообщила ранее ЕК. Еще один момент, на который указывала ЕК, это требования к российским компаниям, которые хотят закупать определенную машиностроительную продукцию за рубежом, получать специальное разрешение. Такое разрешение не нужно для закупки отечественной машиностроительной продукции.
Также отмечались требования к национальным квотам при закупках: около 250 товаров, включая автомобили, оборудование, медицинские приборы и текстильные изделия, из которых до 90% должны быть отечественными товарами.
Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, пишет Еврокомиссия. Они направлены на замену использования иностранных товаров и услуг в закупочных контрактах некоторых связанных с государством организаций, а также юридических лиц в инвестиционных проектах, финансируемых государством.
Москва постарается выйти с Брюсселем на разумные договоренности с ЕС по данному вопросу, добавил Дмитрий Биричевский.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 24 августа.
https://1prime.ru/world/20210823/834507770.html