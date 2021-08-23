БРЮССЕЛЬ, 23 авг — ПРАЙМ. Рост мировой экономики может составить в текущем году 5,7% и замедлиться до 3% в 2025 году, говорится в прогнозе исполнительного директора по глобальной экономике аналитической компании IHS Markit Сары Джонсон.

"Ожидается, что после спада на 3,4% в 2020 году мировой реальный ВВП вырастет на 5,7% в 2021 году и на 4,5% в 2022 году, что будет обусловлено значительным восстановлением потребительских расходов и бизнес инвестиций", — отмечается в нем. Евростат ухудшил оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале

Согласно таблице в прогнозе, рост будет постепенно замедляться, составив в 2025 году 3,0%. Однако этот показатель будет лучше зафиксированных в докризисном 2019 году 2,7% роста.

Масштабные локдауны для борьбы с распространением COVID-19 по всему миру, вводимые в прошлом году, привели к резкому сокращению экономической активности и падению глобального ВВП. По мере ослабления ограничений восстанавливалась и экономика.

Нынешняя устойчивость мировой экономики в условиях затяжной пандемии даёт возможность полагать, что мир учится жить с вирусом COVID-19, отмечается в прогнозе.

В Северной Америке и Западной Европе, на которые приходится почти половина мирового ВВП, возврат к строгим локдаунам, которые препятствуют экономической активности, маловероятен. В этих регионах показатели вакцинации относительно высоки и продолжают расти.

У людей есть уверенность, что возобновление допандемической деятельности с некоторыми мерами предосторожности относительно безопасно. Потребители и предприятия адаптировались, что позволяет им продолжать тратить и производить, отмечает автор заметки.

На этом фоне вероятной реакцией на рост числа заражений коронавирусом может быть не масштабный локдаун, а небольшое сокращение поездок и деятельности, предполагающей социальные контакты, считают в IHS.