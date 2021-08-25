Назван новый способ победить мировой дефицит чипов
Эксперт считает ключем к проблеме дефицита чипов изменение цепочки поставок
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Наращивание запасов полупроводников позволит в некоторых частях цепочки поставок позволит преодолеть мировой дефицит чипов, пишет Lenta.ru, ссылаясь на статью CNBC.
Данный способ борьбы с нехваткой микросхем предложил член правления Bosch Харальд Крегер, отметил CNBC.
"Я думаю, что нам нужно больше запасов в некоторых частях цепочки поставок, потому что некоторые из этих полупроводников нужно производить шесть месяцев. Каждый автомобиль, который становится умнее, требует больше полупроводников", — сказал Крегер.
Сейчас большая часть глобального производства полупроводников сосредоточена в Азии. Так, крупнейший поставщик чипов — Тайваньская компания TSMC.
В Германии в 2021 году компания Bosch запустила новый завод по производству чипов. Другие производители полупроводников, например, Intel и TSMC также планируют открыть новые заводы, чтобы преодолеть нехватку микросхем.
https://1prime.ru/world/20210825/834524316.html
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