МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Наращивание запасов полупроводников позволит в некоторых частях цепочки поставок позволит преодолеть мировой дефицит чипов, пишет Lenta.ru, ссылаясь на статью CNBC. Эксперт рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак

Данный способ борьбы с нехваткой микросхем предложил член правления Bosch Харальд Крегер, отметил CNBC.

"Я думаю, что нам нужно больше запасов в некоторых частях цепочки поставок, потому что некоторые из этих полупроводников нужно производить шесть месяцев. Каждый автомобиль, который становится умнее, требует больше полупроводников", — сказал Крегер.

Сейчас большая часть глобального производства полупроводников сосредоточена в Азии. Так, крупнейший поставщик чипов — Тайваньская компания TSMC.

В Германии в 2021 году компания Bosch запустила новый завод по производству чипов. Другие производители полупроводников, например, Intel и TSMC также планируют открыть новые заводы, чтобы преодолеть нехватку микросхем.