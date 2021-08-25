МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ, Виктор Домнин. Экономическая конференция в Джексон-Хоуле не будет использована для обнародования плана ФРС США по сворачиванию программы количественного смягчения (QE), поэтому реакция рынка будет сдержанной, полагают опрошенные РИА Новости аналитики. Эксперт рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак

На ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоул (США), который пройдет 26-28 августа, собираются представители центробанков и правительств крупных мировых экономик, ученые, аналитики, ведущие игроки финансового рынка и представители СМИ со всего мира. Зачастую в выступлениях глав ФРС на этом симпозиуме звучат сигналы относительно ДКП финансового регулятора США, влияющие на конъюнктуру мировых рынков. Конференция пройдет в онлайн формате из-за ситуации с COVID-19.

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ КОНКРЕТИКИ ОТ ПАУЭЛЛА?

"Ожидания сворачивания QE могут не оправдаться как по причине очередного всплеска заболеваемости COVID-19, так и из-за наметившихся признаков замедления экономической активности", — отмечает главный стратег "Атона" Александр Кудрин.

Эксперт добавляет, что с большой долей вероятности можно ожидать, что регулятор предпочтет занять выжидательную позицию и не предоставит никакой конкретики, отложив предметные заявления на осень.

У Василия Карпунина из "БКС Мир Инвестиций" также нет уверенности в том, что ФРС раскроет подробности плана по постепенному сворачиванию QE. "Фундаментально фактор анонса сворачивания количественного смягчения не имеет большого значения. Это в любом случае ожидается и, возможно, произойдет не позднее следующего заседания ФРС 22 сентября. Так что вопрос лишь во времени объявления и дате старта сокращения покупок", — добавляет он.

"В плане времени объявления о сокращении QE это мероприятие выглядит немного преждевременным. Хотелось бы получить больше макроэкономических данных, которые позволили бы убедиться в устойчивости экономического восстановления и сокращения безработицы", — считает Алексей Корнилов из "Открытие Брокер".

По его мнению, для озвучивания таких планов больше бы подошло заседание ФРС в сентябре, хотя во время форума упоминание о возможном сокращении выкупа исключать нельзя.

Дмитрий Александров из "Универ Капитала" отмечает, что перед встречей руководителей центробанков в Джексон-Хоуле рынок стоит сразу перед несколькими интригами: будет ли озвучено более быстрое ужесточение политики ФРС, закроет ли крупнейший регулятор глаза на противоречивые сигналы по экономике США, говорящие о её возможном замедлении и неустойчивом состоянии.

Он также считает, что остается открытым вопрос, будет ли нынешний глава ФРС придерживаться нарочито решительной или подчёркнуто мягкой риторики, учитывая неопределённость своего собственного положения. Эксперт подчеркивает, что лидеры демократической и республиканской партии недовольны сверхмягкой политикой Джерома Пауэлла на посту главы ФРС.

КАК ОТРЕАГИРУЕТ РЫНОК?

По мнению Корнилова, позиция Пауэлла состоит в том, чтобы изменения политики озвучивались заранее во избежание больших сюрпризов для рынка. И даже в случае сокращения объемов выкупа это будет происходить постепенно и может занять 8-10 месяцев, что позволит рынкам адаптироваться к новой денежно-кредитной политике.

"Исходя из этого, реакция рынка на Джексон-Хоул может оказаться достаточно сдержанной. При этом необходимо также понимать, что возможное ужесточение ДКП – это ответ на энергичное восстановление экономики, что, в свою очередь, является важной фундаментальной составляющей для хорошего самочувствии фондового рынка", – добавляет эксперт.

Карпунин отмечает, что для фондовых площадок симпозиум в Джексон-Хоуле — это очередной инфоповод, оказывающий влияние на настроения инвесторов. Эксперт добавляет, что мягкие комментарии Пауэлла без указания на конкретные сроки снижения покупок (базовый сценарий) могут оказать умеренную поддержку рынкам акций.

"Однако волатильность перед и после встречи будет повышенная, поэтому рекомендуется не брать на себя дополнительный риск, а широкому кругу инвесторов лучше сократить свои рискованные позиции", — предупреждает Александров.