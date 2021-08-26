Аналитики ждут повышения оценки роста ВВП США во втором квартале
Аналитики ждут повышения оценки роста ВВП США во втором квартале до 6,7% в пересчете на год
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. ВВП США в прошедшем квартале, согласно второй оценке, вырос на 6,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), прогнозируют опрошенные порталом Daily FX аналитики.
Эта статистика будет представлена в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США в четверг, 26 августа, в 15.30 мск. Первая оценка показала, что экономика США в предыдущем квартале увеличилась на 6,5%.
В это же время министерство труда США обнародует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 21 августа. Эксперты ожидают, что показатель вырос на 2 тысячи по сравнению с предыдущей неделей, до 350 тысяч заявок.
https://1prime.ru/world/20210826/834531659.html
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