МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. ВВП США в прошедшем квартале, согласно второй оценке, вырос на 6,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), прогнозируют опрошенные порталом Daily FX аналитики. США ввели пошлину в 210% на импорт ряда труб из России

Эта статистика будет представлена в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США в четверг, 26 августа, в 15.30 мск. Первая оценка показала, что экономика США в предыдущем квартале увеличилась на 6,5%.

В это же время министерство труда США обнародует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 21 августа. Эксперты ожидают, что показатель вырос на 2 тысячи по сравнению с предыдущей неделей, до 350 тысяч заявок.