МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Консультации представителей России и Евросоюза в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по спору об импортных поставках для госкомпаний запланированы на 13 сентября, сообщил РИА Новости источник в ЕС. Суд в ФРГ прокомментировал решение по "Северному потоку-2"

"Консультации были назначены на 13 сентября 2021 года", — рассказал он.

Еврокомиссия от имени ЕС начала это разбирательство в ВТО во второй половине июля. Первая его стадия — консультации, на них отводится 60 дней. Евросоюз надеется, что в рамках этих консультаций "будет выработано решение, гарантирующее, что отношение России к импортируемым товарам и услугам нероссийских поставщиков соответствует ее обязательствам перед ВТО", говорил ранее РИА Новости представитель ЕК.

Минэкономразвития России сразу после запуска этого спора в июле заявило о готовности убедить ЕС, что правила госзакупок в стране не нарушают норм ВТО.

Если в течение 60 дней, отведенных на консультации, решение не будет найдено, ЕС может попросить ВТО созвать панель арбитров для рассмотрения спора и вынесения решения о законности российских мер, отмечали в ЕК.

Претензии Еврокомиссии касаются мер, которые, по ее мнению, ограничивают или запрещают компаниям ЕС продавать товары и услуги российским государственным предприятиям и другим организациям посредством закупок в коммерческих целях. Россия с 2015 года постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и стимулов, отмечала Еврокомиссия. Она указывала, что меры направлены на замену иностранных товаров и услуг в закупках ряда связанных с государством организаций, а также в инвестиционных проектах, финансируемых государством.