МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Взрыв произошел снаружи аэропорта Кабула, сообщает Пентагон. СМИ: минфин США разрешил гуморганизациям предоставлять помощь Афганистану

"Мы можем подтвердить взрыв снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем", — написал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем микроблоге в Twitter.

В результате взрыва у аэропорта в Кабуле есть пострадавшие среди афганцев, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Взрыв у аэропорта Кабула стал результатом атаки смертника, сообщил местный журналист.

"Крупная атака смертника и небольшая перестрелка бойца и коалиции, сообщают свидетели", — написал афганский журналист Биляль Сарвари в Twitter.

Взрыв в Афганистане, предположительно, произошел напротив аэропорта Кабула у отеля Baron, где останавливались британцы, сообщает газета Wall Street Journal.

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате взрыва у аэропорта Кабула, сообщает телеканал al-Jazeera со ссылкой на источник.

Источник подтвердил, что взрыв стал результатом атаки смертника.

Не менее 13 человек, включая детей, стали жертвами взрыва, прогремевшего у кабульского аэропорта, есть пострадавшие среди талибов*, передают в четверг СМИ.

"По меньшей мере 13 человек, включая детей, погибли, многие охранники со стороны талибов ранены в результате взрыва у аэропорта Кабула", — сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя радикального движения.

Американские военнослужащие пострадали от взрыва снаружи аэропорта Кабула, сообщил Wall Street Journal.

Пентагон подтверждает жертвы в результате взрыва у аэропорта Кабула, сообщил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби.

Как сообщает со ссылкой на американские источники журналист издания в Twitter, от взрыва пострадали морпехи США, подробностей пока не приводится.

Со своей стороны журналист Fox News в Twitter сообщил, что ранения получили как минимум трое американских военных.

ВЗРЫВ ВОЗЛЕ АЭРОПОРТА КАБУЛА УСТРОИЛ СТОРОННИК ИГИЛ — СМИ СО ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИКИ

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России