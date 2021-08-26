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В Кабуле произошел второй взрыв
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Второй взрыв произошел вблизи аэропорта Кабула возле отеля, где собиралась американцы, сообщает FoxNews. Турецкие военные не пострадали при двух взрывах в районе аэропорта в... ПРАЙМ, 26.08.2021
теракт, афганистан, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Второй взрыв произошел вблизи аэропорта Кабула возле отеля, где собиралась американцы, сообщает FoxNews.
Турецкие военные не пострадали при двух взрывах в районе аэропорта в Кабуле в Афганистане, говорится в заявлении минобороны Турции.
"За пределами аэропорта Кабула произошли два взрыва. Никакого ущерба нашим подразделениям не нанесено, пострадавших нет", — говорится в заявлении турецкого военного ведомства.
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