МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Второй взрыв произошел вблизи аэропорта Кабула возле отеля, где собиралась американцы, сообщает FoxNews.

Турецкие военные не пострадали при двух взрывах в районе аэропорта в Кабуле в Афганистане, говорится в заявлении минобороны Турции.

"За пределами аэропорта Кабула произошли два взрыва. Никакого ущерба нашим подразделениям не нанесено, пострадавших нет", — говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

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