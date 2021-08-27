МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. События в Афганистане пошатнули статус США как сверхдержавы и грозят им в долгосрочном плане потерей глобального геополитического влияния, однако влияние на экономическую мощь Америки и статус доллара крайне незначительно, прокомментировал РИА Новости афганские события инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Два взрыва, прогремевшие в четверг в районе кабульского аэропорта, унесли жизни 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана после поспешного вывода войск США из этой страны. Это первые боевые потери американцев в Афганистане с начала 2020 года и самые крупные за десятилетие. Всего же во вчерашних терактах погибли более 100 человек. Эти события поставили вопрос об их влиянии на экономическую мощь США, поскольку она увязывается многими наблюдателями с американской военной мощью.

"События в Афганистане, безусловно, пошатнули статус США как сверхдержавы. Если ситуация будет развиваться в негативном ключе, она может стать одним из факторов потери в долгосрочном плане американцами глобального геополитического влияния, однако экономическая мощь Америки и статус доллара пока сохраняются", — сказал Суверов.

США остаются надежным заемщиком, не допуская дефолтов по своим долгам, остаются они и технологическим лидером, хотя Китай и "наступает им на пятки", отмечает эксперт. Politico узнало о попадании афганцев в "список смертников" из-за США

"Что касается "военного" статуса доллара, то Швейцария и Япония, например, не обладают глобальной военной мощью, однако их валюты, как и США, являются резервными. Доллар при этом еще и остается основной торговой валютой на глобальных сырьевых и финансовых рынках. То есть роль "военного" фактора тут незначительна, да и рынки пока сигнализируют о том же. Индекс доллара (DXY – его курс к корзине шести основных мировых валют) в четверг повышался в ожидании сигналов от ФРС", — отмечает Суверов.

Долгосрочные проблемы для экономики США исходят от роста их госдолга, который пока сложно затормозить, для доллара – от диверсификации расчетных валют различными странами мира, резюмировал эксперт.