МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Москва призывает Запад не замораживать финансовые активы новых властей Афганистана и не создавать другие проблемы для народа страны, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Центробанк Афганистана ограничил снятие средств со счетов

"Я хочу сказать вот о чем: если наши западные коллеги действительно пекутся о судьбах афганского народа, то не надо создавать ему дополнительные проблемы в виде замораживания золотовалютных запасов афганского государства, хранящегося в банках США, открыть гуманитарные коридоры для поставок населению этой помощи, то есть не создавать дополнительный стимул для людей для бегства из страны", — сказал Кабулов в эфире канала "Россия 24".

Кроме того, Россия считает важным принять меры для предотвращения обвала национальной валюты Афганистана, сообщил дипломат.

"Надо разморозить авуары афганского правительства в США. Это необходимо не для того, чтобы передать деньги талибским властям. Ни в коем случае. Эти средства нужны, чтобы поддержать курс национальной валюты, который обваливается. Потому что любой обвал национальной валюты ведет к негативным экономическим последствиям. Это во-первых. Во-вторых, надо будет собирать представительную международную конференцию, которая будет обсуждать, именно какие проекты надо решать", — сказал он.

РФ будет участвовать в экономических проектах по восстановлению Афганистана и готова приступить к этому уже сейчас, добавил Замир Кабулов. "Мы всегда заявляли о готовности участвовать в международных усилиях по социально-экономической реабилитации постконфликтного Афганистана. Вот, этот момент начинает наступать", — сказал он.

*"Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России.