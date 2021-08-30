МИД РФ: Москва призывает Запад не замораживать финансовые активы новых властей Афганистана
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Москва призывает Запад не замораживать финансовые активы новых властей Афганистана и не создавать другие проблемы для народа страны, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Я хочу сказать вот о чем: если наши западные коллеги действительно пекутся о судьбах афганского народа, то не надо создавать ему дополнительные проблемы в виде замораживания золотовалютных запасов афганского государства, хранящегося в банках США, открыть гуманитарные коридоры для поставок населению этой помощи, то есть не создавать дополнительный стимул для людей для бегства из страны", — сказал Кабулов в эфире канала "Россия 24".
Кроме того, Россия считает важным принять меры для предотвращения обвала национальной валюты Афганистана, сообщил дипломат.
"Надо разморозить авуары афганского правительства в США. Это необходимо не для того, чтобы передать деньги талибским властям. Ни в коем случае. Эти средства нужны, чтобы поддержать курс национальной валюты, который обваливается. Потому что любой обвал национальной валюты ведет к негативным экономическим последствиям. Это во-первых. Во-вторых, надо будет собирать представительную международную конференцию, которая будет обсуждать, именно какие проекты надо решать", — сказал он.
РФ будет участвовать в экономических проектах по восстановлению Афганистана и готова приступить к этому уже сейчас, добавил Замир Кабулов. "Мы всегда заявляли о готовности участвовать в международных усилиях по социально-экономической реабилитации постконфликтного Афганистана. Вот, этот момент начинает наступать", — сказал он.
*"Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России.
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