ПЕКИН, 31 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в августе резко замедлился и остановился на отметке 47,5 пункта, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического управления КНР. Адвокат объяснила, какой документ нужно всегда носить с собой

За месяц PMI сферы услуг замедлился на 5,8 пункта, с 53,3 в июле, опустившись ниже психологической отметки в 50 пунктов. Ведомство связывает падение показателя с новыми вспышками COVID-19 в ряде регионов страны.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Как сообщается, индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в августе замедлился до 50,1 пункта против 50,4 в июле.