МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров 9 сентября дадут пресс-конференцию, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я вам могу подтвердить, что действительно на 9 число намечен рабочий визит президента Лукашенко в Москву, состоятся переговоры двух президентов, и два президента дадут пресс-конференцию", — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли в сентябре лидеры подпишут все дорожные карты по интеграции, по которым были разногласия с 2019 года.