МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Американская компания Google инвестирует до 2030 года около 1 миллиарда евро в цифровую инфраструктуру и расширение использования чистой энергии в Европе, говорится в сообщении Google. В Казахстане хотят ввести углеродный налог

"В рамках нашего объявления о том, что в период с 2021 по 2030 год Google инвестирует около 1 миллиарда евро в цифровую инфраструктуру и экологически чистую энергию в Германии, Google подписал первое в своем роде соглашение в Европе на покупку чистой энергии, которое поможет гарантировать, что наши предприятия в Германии будут работать почти на 80% на безуглеродной энергии на почасовой основе с 2022 года", — сообщила компания.

Google уточнила, что к 2030 году планирует использовать чистую энергию круглосуточно во всех кампусах по всему миру.

В рамках соглашения с Engie Google также определит способы, которыми могут воспользоваться другие компании в Европе для поддержания процесса декарбонизации бизнеса в регионе. Engie разработает от имени Google портфель безуглеродных источников энергии. Компании будут закупать электроэнергию у 23 проектов в области возобновляемых источников энергии в пяти регионах Германии.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.