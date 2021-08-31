МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире вырос в июле 2021 года на 8,6% к аналогичному периоду 2019 года, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В июне мировые грузовые авиаперевозки поднялись на 9,2% по сравнению с июнем 2019 года, говорится в сообщении. В годовом выражении рост в июле составил 22,2%, отмечает организация.

По данным ассоциации, самый сильный рост грузовых авиаперевозок в июле по сравнению с "доковидным" июлем 2019 года наблюдался в странах Северной Америки — на 21,2%, в странах Ближнего Востока — на 11,3%. Более умеренный рост был зафиксирован в Европе (на 6,1%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (на 1,2%). Снижение было отмечено в странах Латинской Америки — на 9,8%, говорится в сообщении IATA.

В том числе, объем международных грузовых авиаперевозок вырос на 8,9% к июлю 2019 года, а к июлю 2020 года — поднялся на 25,7%.

По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в июле вырос почти в 1,9 раза в годовом выражении. Авиакомпании РФ увеличили международные перевозки в 2,9 раза, внутренние — в 1,5 раза.

"Июль стал еще одним устойчивым месяцем для спроса на мировые грузовые авиаперевозки. Экономические условия указывают на то, что… тренд роста продолжится… Штамм "дельта" COVID-19 может представлять некоторые риски", — считает глава IATA Вилли Уолш.