ПЕКИН, 1 сен — Dow Jones. Производственная активность в Китае в августе снизилась до самого низкого уровня за полтора года, так как направленные на сдерживание вспышек Covid-19 локдауны привели к закрытию предприятий. Об этом свидетельствует опубликованный в среду индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая, рассчитываемый компанией Caixin Media Co. и исследовательской компанией Markit. Эксперт подсчитал, во сколько обойдется владение личным автомобилем

Индикатор в августе составил 49,2 против 50,3 в июле. Августовский показатель стал самым высоким с января 2011 года. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности по сравнению с предыдущим месяцем, а значения ниже – на ее сокращение.

Официальный PMI для производственной сферы Китая, опубликованный во вторник, составил 50,1. Официальный PMI имеет куда больший охват производителей, чем частный.

Что касается PMI по версии Caixin, то подындекс новых экспортных заказов снизился впервые с февраля, хотя снижение и было скромным. Экспорт был ключевым двигателем восстановления экономики Китая после первых волн пандемии в 2020 году.

Подындекс занятости упал на территорию сокращения впервые за пять месяцев.

— Авторы singaporeeditors@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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