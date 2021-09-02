ПЕКИН, 2 сен — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу выступит по видеосвязи на церемонии открытия пленарного заседания Восточного экономического форума, сообщила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Экономисты назвали валюты, которые переживают последние дни

"По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин 3 сентября по видеосвязи из Пекина примет участие и выступит с речью на церемонии открытия пленарного заседания Шестого Восточного экономического форума", — говорится в распространенном заявлении Хуа Чуньин.

ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ