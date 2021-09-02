ТОКИО, 2 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не поедет на открывшийся во Владивостоке Восточный экономический форум и не будет выступать с видеообращением, заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

"Премьер Японии не будет участвовать в Восточном экономическом форуме. Кроме этого, не запланировано и его выступление с видеообращением", — сказал Като на пресс-конференции.

Накануне агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что Суга не поедет в Россию в сентябре, так как не получил приглашения от организаторов Восточного экономического форума. Возможность визита в Россию для участия в ВЭФ обсуждалась в правительстве, и Суга был настроен позитивно в отношении этой поездки. Однако в связи с тем, что он не получил приглашения, визит не состоится, отмечало агентство.

Предыдущий глава правительства Японии Синдзо Абэ четыре года подряд с 2016 года приезжал на ВЭФ.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.