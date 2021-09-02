МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг объявил о намерении китайских властей создать Пекинскую фондовую биржу. В Китае началось производство первого российско-китайского самолета

"Мы продолжим поддерживать инновационное развитие малых и средних предприятий, углублять реформу нового внебиржевого рынка ценных бумаг и создадим Пекинскую фондовую биржу", — заявил китайский лидер на церемонии открытия Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS).

На данный момент в Китае есть три фондовые биржи — в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.