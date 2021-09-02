Си Цзиньпин объявил, что Китай откроет Пекинскую фондовую биржу
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг объявил о намерении китайских властей создать Пекинскую фондовую биржу.
"Мы продолжим поддерживать инновационное развитие малых и средних предприятий, углублять реформу нового внебиржевого рынка ценных бумаг и создадим Пекинскую фондовую биржу", — заявил китайский лидер на церемонии открытия Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS).
На данный момент в Китае есть три фондовые биржи — в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге.
https://1prime.ru/world/20210902/834591273.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.