МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Путин пообещал развивать транспортный потенциал Дальнего Востока

"…Россия открыта для взаимовыгодного партнерства со всеми странами Азиатско-Тихоокеанского региона", — сказал президент.

Он отметил, что АТР, на долю которого приходится треть мирового ВВП, уже долгие годы является локомотивом глобальной экономики. Темпы развития, которые демонстрируют страны региона, устойчиво превосходят среднемировые.

"Россия, в этой связи хочу это отметить — это естественно, тем не менее, хочу это подчеркнуть, — это неотъемлемая часть АТР, и мы будем формировать в наших дальневосточных регионах мощный центр притяжения капиталов и новой экономики", — сказал Путин.

Надо предлагать новые, современные решения по ведению бизнеса на Дальнем Востоке, создавать лучшие в Азиатско-Тихоокеанском регионе условия, заявил Владимир Путин. Путин рассказал об экономическом развитии Дальнего Востока

"Мы постоянно укрепляем гарантии, расширяем возможности для ведения бизнеса по всей России. Мы хорошо понимаем, что нужно постоянно предлагать новые, более продвинутые решения, тем более для Дальнего Востока, перед которым стоит задача опережающего развития темпами выше среднероссийских. Нам здесь нужно создавать конкурентные условия для наших партнёров", — сказал Путин.

Он отметил, что налоговая нагрузка, стоимости заёмного капитала, качество и скорость госуслуг для бизнеса должны быть глобольно конкурентноспособными.

"Лучшими, не лучше, а лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это чрезвычайно сложная задача, но к этому надо стремится", — подчеркнул президент России.

Особоее внимание президент уделил отношениям России и Японии. Владимир Путин считает, что отсутствие мирного договора с Японией — это нонсенс.

"Это (поправка в Конституцию, где указано, что РФ неделима и Южные Курилы навечно часть России) не меняет нашего подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора. Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях — это нонсенс", — сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ, отвечая на вопрос модератора, как изменились переговоры с Японией по мирному договору после принятия поправок в Конституцию, где записано, что РФ неделима и Южные Курилы являются навечно частью России.

Россия никогда не отказывалась от диалога с Японией по мирному договору, но японские партнеры постоянно меняли свою позицию, заявил Путин.

"Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору. Мы договорились с прежним премьер-министром о том, что готовы выстроить эту работу на основе известных документов 50-х годов. Но наши японские партнеры постоянно меняли свою позицию", — сказал Путин.

Россия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений, заявил президент Путин.

"И Россия, и Япония заинтересованы в полной, абсолютной нормализации наших отношений, имею в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества. Мы всегда говорили о том, что нужно уважать закрепленные в международных документах результаты Второй мировой войны. Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору, мы договорились с прежним премьер-министром о том, что готовы выстроить эту работу на основе известных документов 50-х годов. Наши японские партнеры постоянно меняли свою позицию", — сказал Путин, выступая на ВЭФ.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.