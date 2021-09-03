МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Индия выступит партнером России по Северному морскому пути, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Восточного экономического форума. Путин призвал работать над рентабельностью Севморпути

"Так же, как Россия помогает Индии развиваться в плане освоения космоса и национальной программы пилотируемых полетов "Гаганьян", точно так же Индия станет помогать России, выступив партнёром по открытию Северного морского пути и открытию этого пути для международной торговли и коммерции", — заявил Моди, выступая на форуме.

Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тысячи километров, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей — около 37 тысяч километров. Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.