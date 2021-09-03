МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Необходимо организовать международную экспедицию в Арктику, базой для нее может стать дрейфующая станция "Северный полюс", заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Путин высказался о роли Арктики и Дальнего Востока для России

"Предлагаю организовать международную экспедицию в высокие широты Арктики. Базой экспедиции станет дрейфующая научная станция "Северный полюс", оснащенная всем необходимым оборудованием", — сказал Путин.

Президент добавил, что сейчас станция сооружается в Санкт-Петербурге и будет введена в ближайшие месяцы.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.