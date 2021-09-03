МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Россия заинтересована в совместной работе с Евросоюзом по вопросам изменения климата, но не может согласиться с предлагаемыми правилами, которые явно вступают в противоречие с нормами ВТО, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин высказался о роли Арктики и Дальнего Востока для России

Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно с 2023 по 2026 год.

"Безусловно, мы заинтересованы в совместной работе по сохранению природы, по шагам, направленным на то, чтобы предотвратить катастрофические изменения климата, но мы не можем согласиться с предлагаемыми правилами, которые явно вступают в противоречие с нормами ВТО, поэтому мы здесь внимательно следим за этими дискуссиями, будем работать с нашими партнерами во всех регионах мира и в том числе в Евросоюзе", — сказал Путин, выступая на ВЭФ-2021.

Президент отметил, что некоторые экономики и страны хотят лишить другие государства их конкурентных преимуществ, именно поэтому, например, сейчас идут разговоры в Евросоюзе об "экологическом налоге". Дальний Восток может стать полигоном для климатических проектов

"Мы видим, что пока это не консолидированная позиция, и эксперты, и на правительственном уровне во многих ведущих странах Евросоюза понимают, что заявленный первоначально подход справедливым и отвечающим нормам международного права назвать нельзя", — добавил Путин.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.