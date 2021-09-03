Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился
Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 61,7%
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе снизился до 61,7% с июльских 64,1%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 61,5%.
https://1prime.ru/world/20210903/834600748.html
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