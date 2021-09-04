МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Крупный технологический бизнес Китая прислушиваются к призывам главы страны Си Цзиньпина о "разумной корректировке чрезмерных доходов", а также о поощрении богатых граждан "отдавать долг обществу", пишет CNBC.

Крупнейшие компании фактически заставляют совершать многомиллиардные пожертвования и инвестиции в разные секторы экономики.

В частности, гигант электронной коммерции Alibaba планирует вложить 100 миллиардов юаней ($15,5 миллиардов) в течение следующих нескольких лет. Они нужны на реализацию идеи "общего процветания". Эти средства пойдут на 10 инициатив властей, в том числе на технологические инновации, экономическое развитие, создание качественных рабочих мест, а также на поддержку уязвимых групп населения.

"Alibaba является бенефициаром значительного социально-экономического прогресса Китая последних 22 лет. Мы убеждены в том, что если и общество, и экономика преуспевают, то у Alibaba все будет хорошо", — заявил гендиректор компании Даниэль Чжан.

Другие китайские техногиганты тоже взяли на себя обязательство выделить деньги на реализацию плана правительства.

В прошлом месяце производитель видеоигр Tencent заявил о намерении заплатить 100 миллиардов юаней ($15,5 миллиардов) для поддержки социальных инициатив. Эти деньги пойдут на восстановление сельских районов и увеличение доходов бедных. Компания заявила, что ее действия являются ответом на "национальную стратегию" Китая.

Основатели Pinduoduo, Meituan и Xiaomi также пожертвовали миллиарды долларов на социальные нужды.