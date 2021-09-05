МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Наконец то страны Запада начали делать из Украины витрину, пишет обозреватель РИА Новости. В ПФР напомнили льготникам о праве на денежную выплату

"Правда, пока речь идет не о 700 миллиардах долларов, на которые политические украинцы рассчитывали в 2014 году, и даже не о 277 миллиардах долларов, которые для полного счастья просил в США Владимир Зеленский", — пошет автор.

Киев получил 2,7 миллиарда долларов от МВФ и подписал меморандум о возможности выделения Эксимбанком США финансирования в размере 3 миллиардов долларов. Но лиха беда начало! "Во всяком случае, примерно в таком духе описываются эти события в лояльных Зеленскому средствах массовой информации", — говорится в статье.

При этом на самом деле средства от Международного валютного фонда были получены Украиной автоматически. Это делалось согласно квоте в рамках распределения Фондом специальных прав заимствования на общую сумму 650 миллиардов долларов.

Вероятнее всего власть страны потратят немалую их часть на свой главный коррупционный проект — так называемое "Большое строительство", отмечает обозреватель.

"Финансирование же от Эксимбанка еще нужно будет постараться получить, пока это лишь одно из обещаний, которое должно убедить официальный Киев не отсвечивать в вопросе "Северного потока — 2" и прочих договоренностей, достигнутых на встречах Джо Байдена с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель. Но даже если когда-нибудь это финансирование и будет получено, то оно пойдет на закупку американских товаров и услуг: здесь ушлым киевским руководителям мало что светит", — отмечает он.

Прежде всего абсолютно прекрасной оказалась подача информации со стороны пресс-службы Зеленского о выделенных МВФ деньгах:

"После телефонного разговора президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, который состоялся на прошлой неделе, Украина получит от МВФ более 2,7 миллиарда долларов США бесплатно и без дополнительных условий".

Киеву действительно предоставлено от МВФ около 2,7 миллиарда долларов, правда, в валюте МВФ — SDR или СПЗ (специальные права заимствования).

Фонд в рамках программы поддержки 190 стран-членов в борьбе с пандемией распределил средства между ними в соответствии с их квотами. Украина — как и все остальные — получила деньги автоматически. Причем именно в размере квоты в МВФ, — 0,42%.

России же, чья квота составляет 2,7%, было выделено 17,5 миллиарда долларов.

Кстати, абсолютно бесплатны эти средства, пока они находятся в составе золотовалютных резервов (ЗВР). В случае их использования на финансирование бюджета все же подключается процентная ставка 0,05%.

Ожидать, что эти деньги Украина оставит в ЗВР, практически нулевая.

Во-первых, на Украине пока существенно недовыполняется план по привлечению заимствований. В частности, по внутренним заимствованиям схема с рефинансированием Национальным банком коммерческих банков и дальнейшим выкупом ими государственных облигаций постепенно сворачивается.

Что касается международных спекулянтов, то они уже не удовлетворяются 11-12% годовых по облигациям и ждут большего.

В сентябре, к тому же, предстоят пиковые выплаты по внешнему долгу — потому Минфин, в распоряжение которого поступили деньги, на них очень рассчитывает.

Во-вторых, на эти деньги уже началась настоящая охота со стороны других распорядителей бюджетных средств и окружения президента Зеленского.

Например, премьер планирует с их помощью как-то "позатыкать" дыры по социальным обязательствам и зарплатным долгам. А в офисе президента клацают зубами в надежде направить их на финансирование какого-нибудь из своих коррупционных проектов, того же "Большого строительства", так как в прошлом году на эту де-юре несуществующую программу потратили большую часть фонда по борьбе с COVID-19. Почему бы теперь так же не поступить с упавшими с неба деньгами МВФ, задается вопросом автор.

Шмыгалю приходится с этим считаться. В своем заявлении он особо отметил, что часть денег будет направлена на "поддержку украинской экономики на пути ее восстановления".

Скорее всего, упомянутым сторонам придется искать какой-то компромисс в распределении этих сумм, а их, так сказать, квоты во многом зависят от того, что Зеленскому удастся выпросить в Вашингтоне, подытожил обозреватель.

"А в Вашингтоне пока получается не очень. Обещания будущего финансирования даже мегапроектов, наподобие строительства пяти атомных энергоблоков, есть, а вот самих денег пока нет", — пишет он.