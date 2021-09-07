Товарооборот России и Китая за восемь месяцев 2021 года вырос на 29,5%
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых восьми месяцев 2021 года вырос на 29,5%
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ПЕКИН, 7 сен — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых восьми месяцев 2021 года вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 88,997 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР.
Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 31,6% в годовом выражении и составил 40,804 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 27,8%, составив 48,193 миллиарда долларов.
Отдельно в августе товарооборот России и Китая составил 13,36 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 6,32 миллиарда долларов, импорт из России в КНР – 7,04 миллиарда.
По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.
Ранее посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что товарооборот между Китаем и Россией по итогам 2021 года может достичь рекордных показателей.
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