ПЕКИН, 7 сен — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых восьми месяцев 2021 года вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 88,997 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР. Эксперт научила, как обеспечить себя за счет коммерческой недвижимости

Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 31,6% в годовом выражении и составил 40,804 миллиарда долларов, поставки из России в КНР выросли на 27,8%, составив 48,193 миллиарда долларов.

Отдельно в августе товарооборот России и Китая составил 13,36 миллиарда долларов, экспорт из КНР в РФ достиг отметки в 6,32 миллиарда долларов, импорт из России в КНР – 7,04 миллиарда.

По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.

Ранее посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что товарооборот между Китаем и Россией по итогам 2021 года может достичь рекордных показателей.